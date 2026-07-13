Российская армия атаковала Одессу: сгорели десятки автобусов и авто, поврежден жилой дом (фото, видео)

Утром 13 июля российские войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные реактивные беспилотники. Под вражеским ударом оказалось автотранспортное предприятие, где возник масштабный пожар. Также повреждения получило здание санатория, есть пострадавшие.

О утренней атаке сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. По предварительной информации, в результате удара на территории автопарка сгорели шесть автобусов, еще 11 получили повреждения. Кроме того, повреждены шесть легковых автомобилей.

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Также российская атака нанесла разрушения здания одного из санаториев. По данным ОВА, сначала сообщалось о четырех пострадавших: два человека получили травмы на территории автотранспортного предприятия, еще двое — возле санатория.

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В то же время начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что ранения получили трое мужчин в возрасте 58, 62 и 66 лет. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах попаданий работают спасатели, правоохранители и другие экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и устанавливают окончательные масштабы разрушений.

Стоит отметить, что во время ночной атаки один из российских беспилотников залетел на территорию Молдовы и взорвался недалеко от села Копанка, примерно в 30 километрах от украинской границы. По информации молдавской стороны, обошлось без пострадавших.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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