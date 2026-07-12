Ужин в банке: рецепт консервированных 'голубцов' на зиму

Консервированные голубцы – это удобная заготовка на зиму, которая позволяет всегда иметь под рукой готовую основу для одного из самых любимых украинских блюд. В отличие от традиционных голубцов, в этом рецепте не нужно заворачивать начинку в капустные листья.

Об этом пишет Shuba. Все ингредиенты смешиваются, тушат вместе с рисом и томатом, а затем консервируются в банках. Такой вариант часто называют "ленивыми голубцами" в банке. Он значительно экономит время, ведь не нужно отдельно готовить капустные листья и формировать голубцы.

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Особенности рецепта:

все продукты размельчаются и смешиваются в одну массу;

рис добавляют сырым – он приготовится во время стерилизации;

для более насыщенного вкуса лучше использовать домашний фарш;

длительная стерилизация обеспечивает длительное хранение заготовки;

томатный сок по желанию можно заменить водой с томатной пастой.

Ингредиенты

белокочанная капуста - 6 кг;

мясо – 3 кг;

рис - 1 кг;

репчатый лук - 500 г;

морковь - 500 г;

смалец или растительное масло - 150 г;

томатный соус - 600 г;

томатный сок – 1 л;

соль – 3 ст. ложки;

молотый черный перец - 1 ст. кровати;

черный перец горошком – 10 г;

лавровый лист – 6 шт.

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Способ приготовления

Шаг 1. Приготовьте овощную зажарку

Очистите лук, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на смальце или масле до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь и тушите еще 7–10 минут.

Шаг 2. Подготовьте капусту

Капусту тонко нашинкуйте и смешайте с поджаркой. Хорошо перемешайте, чтобы овощи немного осели.

Шаг 3. Добавьте мясо

Мясо пропустите через мясорубку. Готовый фарш соедините с капустной смесью и тщательно перемешайте.

Шаг 4. Всыпьте рис и добавьте томат.

Рис хорошо промойте и добавьте в основную массу. Влейте томатный сок, приправьте солью и черным перцем, после чего еще раз тщательно перемешайте.

Шаг 5. Подготовьте банки

Банки вымойте, простерилизуйте или обдайте кипятком. На дно каждой уложите лавровый лист и несколько горошин черного перца.

Шаг 6. Наполните банки

Плотно выложите овощно-мясную смесь, оставляя чуть-чуть свободного места сверху, поскольку рис во время приготовления увеличится в объеме. Долейте томатный сок или воду так, чтобы содержимое было полностью покрыто жидкостью, после чего герметично закройте крышками.

Шаг 7. Простерилизуйте

Стерилизуйте банки в большой кастрюле в течение двух часов после закипания воды. При использовании автоклава достаточно 30 минут при температуре 105 °C.

После стерилизации оставьте банки охлаждаться в воде или автоклаве.

Как хранить

Готовые консервированные голубцы рекомендуется хранить в прохладном темном месте – погребе, подвале или амбаре. При правильном приготовлении такая заготовка без проблем сохраняется в течение всей зимы.

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