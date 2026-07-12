Ужин в банке: рецепт консервированных "голубцов" на зиму
Консервированные голубцы – это удобная заготовка на зиму, которая позволяет всегда иметь под рукой готовую основу для одного из самых любимых украинских блюд. В отличие от традиционных голубцов, в этом рецепте не нужно заворачивать начинку в капустные листья.
Об этом пишет Shuba. Все ингредиенты смешиваются, тушат вместе с рисом и томатом, а затем консервируются в банках. Такой вариант часто называют "ленивыми голубцами" в банке. Он значительно экономит время, ведь не нужно отдельно готовить капустные листья и формировать голубцы.
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Особенности рецепта:
- все продукты размельчаются и смешиваются в одну массу;
- рис добавляют сырым – он приготовится во время стерилизации;
- для более насыщенного вкуса лучше использовать домашний фарш;
- длительная стерилизация обеспечивает длительное хранение заготовки;
- томатный сок по желанию можно заменить водой с томатной пастой.
Ингредиенты
- белокочанная капуста - 6 кг;
- мясо – 3 кг;
- рис - 1 кг;
- репчатый лук - 500 г;
- морковь - 500 г;
- смалец или растительное масло - 150 г;
- томатный соус - 600 г;
- томатный сок – 1 л;
- соль – 3 ст. ложки;
- молотый черный перец - 1 ст. кровати;
- черный перец горошком – 10 г;
- лавровый лист – 6 шт.
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Способ приготовления
Шаг 1. Приготовьте овощную зажарку
Очистите лук, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на смальце или масле до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь и тушите еще 7–10 минут.
Шаг 2. Подготовьте капусту
Капусту тонко нашинкуйте и смешайте с поджаркой. Хорошо перемешайте, чтобы овощи немного осели.
Шаг 3. Добавьте мясо
Мясо пропустите через мясорубку. Готовый фарш соедините с капустной смесью и тщательно перемешайте.
Шаг 4. Всыпьте рис и добавьте томат.
Рис хорошо промойте и добавьте в основную массу. Влейте томатный сок, приправьте солью и черным перцем, после чего еще раз тщательно перемешайте.
Шаг 5. Подготовьте банки
Банки вымойте, простерилизуйте или обдайте кипятком. На дно каждой уложите лавровый лист и несколько горошин черного перца.
Шаг 6. Наполните банки
Плотно выложите овощно-мясную смесь, оставляя чуть-чуть свободного места сверху, поскольку рис во время приготовления увеличится в объеме. Долейте томатный сок или воду так, чтобы содержимое было полностью покрыто жидкостью, после чего герметично закройте крышками.
Шаг 7. Простерилизуйте
Стерилизуйте банки в большой кастрюле в течение двух часов после закипания воды. При использовании автоклава достаточно 30 минут при температуре 105 °C.
После стерилизации оставьте банки охлаждаться в воде или автоклаве.
Как хранить
Готовые консервированные голубцы рекомендуется хранить в прохладном темном месте – погребе, подвале или амбаре. При правильном приготовлении такая заготовка без проблем сохраняется в течение всей зимы.
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