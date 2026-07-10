Дроны атаковали российский Краснодар: поврежден Ильский НПЗ (фото, видео)

В ночь на 10 июля беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае России. По предварительным данным, удар потерпело предприятие в станице Ильской Северского района.

Об этом сообщает Exilenova. Местные жители обнародовали видео, на которых предположительно зафиксирован момент попадания по территории завода.

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Пока информация о масштабах повреждений уточняется. Официальных комментариев от местных властей по поводу инцидента пока не поступало. Ильский нефтеперерабатывающий завод считается одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли на юге России. Его производственные мощности позволяют перерабатывать до 6,6 млн. тонн нефти в год.

По открытым данным предприятие производит нефтепродукты, которые, в частности, используются для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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