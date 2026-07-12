В Украине изменили правила питания школьников: подробности

Кабинет Министров обновил правила организации питания в учебных заведениях. Теперь украинские школы смогут обеспечивать учеников горячими обедами не только в столовых, но и в других помещениях учебного заведения.

Новые нормы начнут действовать уже с началом учебного года. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

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Согласно новым правилам, организовывать питание разрешено в учебных кабинетах, рекреационных зонах, актовых залах, а также в укрытиях во время воздушных тревог. Такое решение было принято из-за ограниченной вместимости школьных столовых и необходимости адаптировать образовательный процесс к условиям военного времени.

С 1 сентября бесплатное горячее питание будут получать все учащиеся 1–11 (12) классов, которые учатся по очной или смешанной форме. Ожидается, что программой будет охвачено около трех миллионов школьников.

В МОН подчеркивают, что независимо от места еды требования к ее качеству и безопасности остаются неизменными. Использовать альтернативные помещения можно только при соблюдении санитарных норм. В частности, учебные заведения должны обеспечить четкий график питания, доступ к местам для мытья рук, регулярную уборку и проветривание помещений, безопасную транспортировку готовых блюд и правильное обращение с пищевыми отходами.

Как отметила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, реформа школьного питания направлена, прежде всего, на сохранение здоровья детей и обеспечение равного доступа к качественному горячему питанию. "Мы стремимся, чтобы бесплатное горячее питание было доступно каждому ребенку. Именно поэтому адаптируем правила к современным условиям, не снижая требований к качеству и безопасности продуктов", — подчеркнула она.

Обновленные изменения в Порядок организации питания подготовили Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки, Госпродпотребслужбой, Ассоциацией городов Украины и командой реформы школьного питания.

По данным МОН, в настоящее время в Украине уже модернизировано около 20% пищеблоков от общей потребности. За счет государственной субвенции обновлено 157 объектов, еще 84 находятся на разных этапах реализации. Кроме того, более 1,5 тысяч школьных столовых удалось модернизировать благодаря финансированию из местных бюджетов и поддержке международных партнеров.

Реформа системы школьного питания осуществляется по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Напомним, в Украина изменила правила обучения для детей с особыми потребностями.

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