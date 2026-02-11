В Україні змінили правила навчання для дітей з особливими потребами: про що йдеться

З серпня 2026 року в Україні набувають чинності важливі зміни в організації інклюзивної освіти. Тепер жоден заклад загальної середньої освіти не матиме права відмовити у створенні інклюзивного класу, якщо є хоча б одна заява від батьків дитини, яка потребує підтримки 2–5 рівнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений Порядок організації інклюзивного навчання, опублікований на порталі "Освіта.юа".

Основні нововведення

Заклад освіти зобов’язаний створити інклюзивний клас, навіть якщо подано лише одну заяву від батьків дитини, яка потребує 2–5 рівнів підтримки. Раніше школи могли посилатися на брак ресурсів або перевищення ліміту учнів.

У звичайних умовах у класі може перебувати не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами. На період воєнного стану діють тимчасові послаблення:

для дітей з 4–5 рівнями підтримки — до 2 осіб у класі;

для дітей з 2–3 рівнями — до 5 осіб.

Якщо в школі вже вичерпано ліміт і немає можливості відкрити додатковий клас, управління освіти не має права просто відмовити родині. Воно зобов’язане надати батькам перелік найближчих закладів освіти та особисто посприяти швидкому зарахуванню дитини до нової школи.

Кому обов’язково створюватимуть інклюзивний клас

Обов’язкове створення спеціальних умов стосується дітей, які потребують від другого до п’ятого рівня підтримки. Для учнів із першим рівнем (найлегший) інклюзивний клас не формується — їх рівномірно розподіляють між наявними класами школи.

Важливий виняток

Жорсткі ліміти кількості учнів у класі не застосовуються в населених пунктах, де функціонує лише один заклад освіти. У такому разі школа зобов’язана прийняти всіх дітей, які потребують підтримки, незалежно від встановлених нормативів.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Новий освітній проєкт МОН

З початку 2025 року в Україні діє проєкт "Психолого-педагогічне забезпечення якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами". Його мета — створити справжнє інклюзивне середовище в закладах загальної середньої освіти, щоб діти з ООП могли навчатися та розвиватися поруч із домом, у звичайних школах, поряд із однолітками.

Проєкт охоплює навчальні заклади Києва, Київської, Житомирської та Львівської областей. Реалізація триватиме два роки — до вересня 2026 року. За цей час планується сформувати спеціальні класи, впровадити сучасні методики інтеграції та забезпечити психолого-педагогічний супровід.

Ці зміни — важливий крок до справжньої інклюзії в українській освіті. Тепер школи не зможуть відмовляти у створенні інклюзивних класів через "неможливість" чи "переповненість". Якщо ви маєте дитину з особливими освітніми потребами — використовуйте своє право на інклюзивне навчання вже з нового навчального року.

Нагадаємо, ми вже писали, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!