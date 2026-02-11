В Украине изменили правила обучения для детей с особыми потребностями: о чем идет речь

С августа 2026 г. в Украине вступают в силу важные изменения в организации инклюзивного образования. Теперь ни одно учреждение общего среднего образования не будет иметь права отказать в создании инклюзивного класса, если есть хотя бы одно заявление от родителей ребенка, нуждающееся в поддержке 2–5 уровней.

Основные нововведения

Учебное учреждение обязано создать инклюзивный класс, даже если подано только одно заявление от родителей ребенка, которое требует 2–5 уровней поддержки. Раньше школы могли ссылаться на нехватку ресурсов или превышение лимита учащихся.

В обычных условиях в классе могут находиться не более трех детей с особыми образовательными потребностями. На период военного положения действуют временные послабления:

для детей с 4–5 уровнями поддержки – до 2 человек в классе;

для детей с 2-3 уровнями - до 5 человек.

Если в школе уже исчерпан предел и нет возможности открыть дополнительный класс, управление образования не имеет права просто отказать семье. Оно обязано предоставить родителям перечень ближайших учебных заведений и лично помочь быстрому причислению ребенка в новую школу.

Кому обязательно будут создавать инклюзивный класс

Обязательно создание специальных условий касается детей, требующих от второго до пятого уровня поддержки. Для учащихся с первым уровнем (легчайший) инклюзивный класс не формируется — их равномерно распределяют между имеющимися классами школы.

Важное исключение

Жесткие лимиты количества учащихся в классе не применяются в населенных пунктах, где функционирует только одно учебное заведение. В таком случае школа обязана принять всех детей, нуждающихся в поддержке, независимо от установленных нормативов.

Новый образовательный проект МОН

С начала 2025 г. в Украине действует проект "Психолого-педагогическое обеспечение качественного образования детей с особыми образовательными потребностями". Его цель — создать настоящую инклюзивную среду в заведениях общего среднего образования, чтобы дети из ООП могли учиться и развиваться рядом с домом, в обычных школах рядом со сверстниками.

Проект включает учебные заведения Киева, Киевской, Житомирской и Львовской областей. Реализация продлится два года - до сентября 2026 года. За это время планируется сформировать специальные классы, внедрить современные методики интеграции и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение.

Эти изменения важный шаг к настоящей инклюзии в украинском образовании. Теперь школы не смогут отказывать в создании инклюзивных классов из-за невозможности или переполненности. Если у вас есть ребенок с особыми образовательными потребностями — используйте свое право на инклюзивное обучение уже с нового учебного года.

