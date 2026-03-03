Российские дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили (фото)

Российские войска совершили атаку беспилотником по Шевченковскому району Харькова. В результате падения обломков зафиксировано повреждение жилых домов и автомобилей.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, после сбития вражеского дрона обломки упали в пределах района, выбив окна в многоквартирных домах и повредив несколько припаркованных автомобилей.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, Россия атаковала Сумы дронами.

