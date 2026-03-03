Російські дрони атакували Харків: пошкоджено будинки та автівки (фото)

Російські війська здійснили атаку безпілотником по Шевченківському району Харкова. Унаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження житлових будинків і автомобілів.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, після збиття ворожого дрона уламки впали в межах району, вибивши вікна в багатоквартирних будинках та пошкодивши кілька припаркованих автівок.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, Росія атакувала Суми дронами.

