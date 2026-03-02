Не стоит спешить с их покупкой: топ электромобилей с малейшим запасом хода

Выбор электромобиля в 2026 году часто сводится к одному ключевому вопросу: сколько километров он сможет проехать на одном заряде? Для городских поездок 300 км может хватить с головой, но если вы планируете выезды за город, путешествия по трассе или поездки с семьей, небольшой запас хода быстро превращается в серьезное неудобство.

Даже с развитой сетью быстрых зарядок (в частности, Tesla Supercharger) процесс пополнения энергии все еще занимает гораздо больше времени, чем классическая заправка. Об этом сообщает uamotors.

Многие модели 2026 уже предлагают 400–500+ км реального запаса хода, но есть исключения, где базовые или даже средние комплектации оставляют желать лучшего. Если авто покупается не исключительно для коротких городских маршрутов, то такие варианты могут быстро разочаровать. К тому же разница в цене между базовой и версией с большим аккумулятором часто оказывается не столь значительной, поэтому иногда целесообразнее доплатить за комфорт и свободу передвижения.

Вот модели 2026 года, которые несмотря на свои сильные стороны, имеют ограниченный запас хода и могут стать менее практичными в повседневном использовании.

Mini Countryman Electric – стильный и компактный электрокроссовер с фирменным британским шармом, просторным салоном и современной мультимедиа с 9,4-дюймовым экраном. Но по оценкам EPA его запас хода составляет всего около 340 км. Для модели такого класса и цены (от 45 000 долларов и выше) это выглядит скромно. Если вы часто уезжаете за город, этот недостаток может оказаться решающим.

Fiat 500e – милый, маневренный и очень доступный городской хэтчбек. Запас хода – до 235 км в лучших версиях. Для коротких поездок по городу это приемлемо, но салон тесный (особенно сзади), а зарядка даже на скорых станциях занимает почти час. За эти деньги уже можно рассмотреть альтернативы с лучшей автономностью – например, Nissan Leaf или Chevrolet Equinox EV.

Hyundai IONIQ 5 – один из самых популярных и успешных электрокроссоверов последних лет. Он получает высокие оценки за дизайн, комфорт, быструю зарядку и динамику. Но базовая версия Standard с меньшим аккумулятором ограничена 394 км запаса хода. Разница в цене с топовой комплектацией невелика, поэтому здесь однозначно стоит выбрать более дорогую версию – иначе автономность может разочаровать.

Toyota bZ – после обновления получила поддержку зарядок Tesla NACS и улучшенную мощность. Но базовая комплектация все еще предлагает всего около 379 км запаса хода. За небольшую доплату можно взять версию с большим аккумулятором, что делает авто гораздо практичнее.

Dodge Charger Daytona EV – один из самых ярких и мощных электроседанов 2026 года (разгон до 100 км/ч за ~3,3 секунды). Но запас хода составляет всего 241 милю (около 388 км). В сочетании с высокой ценой это делает модель больше игрушкой для энтузиастов, чем универсальным семейным авто.

Mercedes-AMG EQE SUV – роскошный и мощный электрокроссовер с премиальным салоном и отличной управляемостью. Запас хода – около 370 км. Быстрая зарядка отчасти компенсирует этот недостаток, но для класса и цены это выглядит скромно.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Genesis Electrified GV70 – стильный и хорошо оснащенный премиальный кроссовер с высокими оценками за комфорт и динамику. Запас хода – около 423 км. Это один из лучших вариантов в сегменте, но уступает некоторым конкурентам по автономности.

Lexus RZ – после обновления 2026 года базовая версия предлагает до 480 км, но спортивная модификация F Sport ограничена 367 км. Здесь выбор между динамикой и практичностью особенно заметен.

Volvo EX30 – компактный, динамичный и относительно доступный электрокроссовер. Запас хода колеблется от 326 до 419 км в зависимости от версии, но Cross Country вариант выглядит слабо. Для города – хороший выбор, для дальних поездок – уже с компромиссами.

Mercedes-Benz G-Class EV – самый дорогой и самый статный электромобиль в списке. Четырехмоторная установка, премиальная оснастка, легендарная проходимость. Но даже с большим аккумулятором запас хода — около 384 км. Это классический компромисс между имиджем, мощностью и реальной автономностью.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !