Должны ли дети участников боевых действий льготы при поступлении в университет

Дети участников боевых действий имеют право на государственную целевую поддержку при получении высшего образования. Речь идет о нескольких форматах помощи: полной оплате обучения за счет бюджета, приоритетном переводе с контрактной формы на вакантные бюджетные места или предоставлении льготного долгосрочного кредита для частичной оплаты стоимости обучения.

Какие возможности предусмотрены при поступлении

При зачислении на обучение по государственному или региональному заказу расходы на образование для детей УБД покрываются за счет государственного или местного бюджета. Кроме того, студенты, которые уже учатся по контракту, могут воспользоваться правом на первоочередной перевод на свободные бюджетные места.

Чтобы оформить соответствующую поддержку, необходимо подать заявление на имя руководителя учебного заведения с указанием избранного вида помощи и добавить копии удостоверения участника боевых действий и свидетельства о рождении.

Если поступить в бюджет не удалось

В этом случае предусмотрена возможность получения льготного долгосрочного кредита от государства для частичной оплаты обучения. Кредит предоставляется на срок до 15 лет под 3% годовых. Погашение начинается через 12 месяцев после завершения учебы. В определенных законодательством вариантах заемщика могут освободить от уплаты процентов либо даже основной суммы долга.

Для оформления льготного кредита требуется:

подать заявление в приемную комиссию об оплате обучения за счет кредита;

дождаться решения по результатам вступительной кампании;

заключить кредитный договор (для несовершеннолетних - с участием родителей или законных представителей; после достижения совершеннолетия заключается новое соглашение).

Отдельно специалисты напоминают, что действует проект для соискателей образования, который предусматривает компенсацию стоимости обучения за один учебный год. В то же время, его реализация запланирована до 25 сентября 2026 года — если не будет принято решение о продлении.

