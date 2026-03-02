Великобритания предоставила разрешение США использовать свои военные базы - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился предоставить Соединенным Штатам доступ к британским военным базам для проведения операций против иранских ракетных складов и пусковых установок. По словам главы правительства, такое решение было принято после обращения Вашингтона с просьбой о поддержке в рамках четко определенных и ограниченных оборонных целей.

Лондон, как отметил Стармер, пошел на этот шаг, чтобы предотвратить возможные ракетные удары Ирана по странам региона, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения и создать угрозу для граждан Великобритании.

Премьер подчеркнул, что официально Великобритания не участвует в наступательных действиях, однако продолжает выполнять оборонные задачи на Ближнем Востоке. По его словам, в регионе находится, по меньшей мере, 200 тысяч британских граждан, безопасность которых является приоритетом для правительства.

Стармер также отметил, что британские истребители уже совершают перехват иранских воздушных целей. В то же время, чтобы полностью нейтрализовать угрозу, необходимо поражать ракеты еще на этапе их хранения или подготовки к запуску.

Британское правительство анонсировало обнародование в ближайшее время официального юридического обоснования этого решения. По словам премьера, предоставленное разрешение отвечает нормам международного права.

