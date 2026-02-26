До 13 градусов мороза: Украину снова накроют холода в марте

В начале марта 2026 погода в Украине будет преимущественно спокойной, комфортной и достаточно теплой для конца зимы - начала весны. Средняя температура воздуха ожидается выше многолетних климатических норм, хотя в середине месяца в некоторых регионах еще возможны ощутимые ночные морозы.

Синоптик Игорь Кибальчич в комментарии " Телеграфу " рассказал об основных тенденциях первой половины марта. Первые дни месяца будут тёплыми. Снежный покров будет активно таять, местами пройдут дожди, мокрый снег, возможны туманы. Температура воздуха днем будет преимущественно держаться в плюсовом диапазоне, ночью — около нуля или с небольшими "минусами".

С 9 по 13 марта придет заметное похолодание, особенно в северных и восточных областях. Ночью столбики термометров будут опускаться до -10…-13 °C (например, в Харькове прогнозируют до -13 °C), днем температура будет колебаться около 0 °C. Несмотря на холод, солнце уже будет ощущаться по-весеннему.

До 17–19 марта погода будет оставаться прохладной. Затем начнется постепенное потепление, наиболее выраженное на западе и юге страны. Вместе с повышением температуры увеличится количество осадков, преимущественно дожди, иногда с мокрым снегом.

В третьей декаде марта под влиянием тёплых юго-западных и западных воздушных масс температура стабильно перейдет в плюсовый диапазон. Теплее всего будет на крайнем западе и в южных областях, где днем воздух может прогреваться до +10…+15 °C и выше.

В целом март 2026 года по своим характеристикам будет близок к климатической норме. Количество осадков и средняя температура ожидаются на уровне многолетних значений, местами на западе и юге — на 1–2 °C теплее нормы. Стихийных явлений синоптики не прогнозируют, но из-за запасов снега и льда из предыдущей зимы в ряде регионов возможны местные паводки.

Средняя температура марта в Украине обычно колеблется от 0 до +8 °C в зависимости от региона: на севере и в центре около нуля, на юге и в Карпатах заметно теплее. Ночные заморозки еще возможны, особенно в начале месяца, поэтому следует быть готовым к перемене погоды.

