Дощі та сніг: синоптики розповіли, якими будуть перші дні весни в Україні

Останні дні лютого 2026 року та початок березня в Україні пройдуть під знаком нестабільної, але поступово теплішої погоди. З 23 по 25 лютого до країни активно надходитимуть тепліші й вологіші повітряні маси. У більшості регіонів пануватиме нестійка погода з періодичними опадами — переважно мокрий сніг і дощ. Інтенсивність опадів коливатиметься від слабкої до помірної.

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, як саме змінюватимуться погодні умови на межі зими та весни. Температура повітря як удень, так і вночі триматиметься в межах від -4° до +3°. На Закарпатті та в південних областях вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +2°…+8°. Переважатиме хмарність, а на дорогах більшості регіонів (за винятком півдня та південного сходу) зберігатиметься ожеледиця.

Із 26 лютого в південно-східних областях ще можливі дощі та мокрий сніг, але на решті території країни опади припиняться або стануть зовсім незначними. Водночас температура дещо знизиться. У ніч на 26 лютого в більшості областей очікуються морози від -2° до -8°, а в Карпатах — до -12°. Удень повітря прогріється від -4° до +1°. На півдні та сході буде тепліше — близько 0° як удень, так і вночі, а в Криму місцями температура сягатиме +6°.

27–28 лютого погода стане сухою й переважно сонячною, без істотних опадів. Уночі ще зберігатимуться морози переважно від -1° до -8°, а вдень з’являтимуться прояснення, температура коливатиметься від -3° до +3°. На крайньому заході країни, а 28 лютого також у південних областях, встановиться стабільно тепліша погода — від +2° до +8°, а на Закарпатті можливе потепління до +12°. Таким чином, лютий завершиться переважно ясними днями, хоча нічні заморозки ще відчуватимуться.

На початку березня, у перші два-три дні, погоду визначатиме антициклон. Очікується суха погода з проясненнями, без значних опадів. Морози поступово слабшатимуть, але вночі ще можливі від’ємні значення. Загалом перші дні весни за своїми характеристиками будуть дуже схожі на кінець лютого — переважатиме сонячна погода, опади стануть мінімальними, а температура почне наближатися до справжніх весняних показників.

Нагадаємо, Україну чекає аномально холодний лютий.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!