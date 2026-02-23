Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 23 лютого

Сьогодні, 23 лютого 2026 року, сонячна активність перебуває на помірно підвищеному рівні. За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) Геомагнітна обстановка характеризується K-індексом 4,7 — це жовтий рівень, що відповідає середній магнітній бурі (G1 за шкалою NOAA).

У понеділок, 23 лютого, сонячний вітер дещо посилюється через вплив корональних дір, тому K-індекс тримається на рівні 4,7. Це помітна, але не критична геомагнітна активність. Завтра, у вівторок 24 лютого, ситуація покращиться — показник знизиться до 3,7, що вже відповідає зеленому рівню та слабким коливанням магнітосфери. Про це повідомляє NOAA.

Магнітна буря — це реакція магнітосфери Землі на потужні потоки заряджених частинок (протонів та електронів), які викидаються під час спалахів і корональних викидів маси на Сонці. Ці частинки досягають нашої планети й викликають тимчасові збурення. Сила бурі вимірюється планетарним K-індексом від 0 до 9: значення від 0 до 3 відповідають спокійній магнітосфері, від 4 до 5 — слабким або середнім бурям (жовтий рівень), від 5 до 6 — сильним (помаранчевий), а від 7 до 9 — дуже сильним або екстремальним (червоний рівень). Бурі з K-індексом 5 і вище можуть впливати на самопочуття людей, а також спричиняти короткочасні збої в роботі радіозв’язку, GPS, супутників і електромереж. При K-індексі 7–8 іноді видно полярні сяйва навіть у середніх широтах.

Під час магнітних бур змінюється атмосферний тиск, що особливо відчувають метеозалежні люди. Найпоширеніші симптоми — головний біль або відчуття тяжкості в голові, запаморочення, стрибки артеріального тиску, підвищена втома та слабкість, порушення сну (безсоння або надмірна сонливість), дратівливість, тривожність і зниження концентрації уваги. Найсильніше реагують люди з гіпертонією, ішемічною хворобою серця, вегето-судинною дистонією, хронічними неврологічними розладами, а також літні люди та вагітні жінки.

Спеціальних ліків від магнітних бур не існує, але симптоми можна значно полегшити простими способами. Дотримуйтеся режиму дня — лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час, спіть не менше 7–8 годин на добу. Харчуйтеся здорово — віддавайте перевагу легкій їжі, уникайте гострого, солоного, жирного та смаженого. Обмежте каву, алкоголь та енергетичні напої. Пийте багато чистої води (1,5–2 літри на добу) та трав’яні чаї з ромашки, м’яти чи меліси. Виходьте на короткі прогулянки на свіжому повітрі, за можливості — за місто, але уникайте прямого сонця. Робіть легкі фізичні вправи — вони покращують кровообіг і додають бадьорості. Уникайте стресових ситуацій, конфліктів та емоційних перевантажень. Людям із хронічними захворюваннями радимо тримати під рукою призначені лікарем ліки та більше відпочивати. Вранці допоможе контрастний душ, ввечері — тепла ванна або розслаблюючий чай.

