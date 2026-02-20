В Україні дорожчає популярний продукт: скільки коштує

Упродовж 2024–2025 років хліб та борошно в Україні подорожчали приблизно на 40%, тоді як прибутковість галузі залишається критично низькою. Водночас у 2026 році темпи зростання цін можуть сповільнитися завдяки значним запасам зерна та високій якості української пшениці, хоча істотного здешевлення поки не прогнозують.

Про це свідчать результати галузевого аналізу та моніторингу спілки Борошномели України, які наводить АПК-Інформ.

Як змінювалися ціни

Останні два роки стали складними для споживачів. Подорожчання енергоносіїв, логістики та сировини, а також стагнація виробництва спричинили синхронне зростання цін на базові продукти.

У 2024 році хліб додав у вартості 20–22%, а у 2025-му — ще 19–23%. У підсумку середнє подорожчання за два роки сягнуло близько 40%. Аналогічно зросла й відпускна ціна пшеничного борошна.

Найбільше подорожчав пшеничний хліб вищого ґатунку — на 44% (до 63,5 грн/кг), а також житній — на 45% (до 50,6 грн/кг). Батон зріс у ціні на 34% і коштує близько 30,9 грн/кг. У супермаркетах преміальні сорти вже перевищили позначку 100 грн за кілограм, що змушує багатьох українців змінювати споживчі звички та частіше пекти хліб удома.

Ситуація у виробників

Попри високі роздрібні ціни, млини працюють майже без прибутку. Фактична ціна реалізації борошна часто на 10–15% нижча за заявлену й становить у середньому 13 700–13 900 грн за тонну.

За умов, коли пшениця другого класу коштує приблизно 10 300 грн/т, а витрати на переробку сягають 2 500 грн/т, рентабельність не перевищує 3%. Такий рівень прибутковості не дає змоги підприємствам інвестувати в модернізацію чи розвиток.

Обсяги виробництва також скорочуються. У 2025 році 14 найбільших підприємств виготовили 527,2 тис. тонн борошна — це на 4% менше, ніж роком раніше. Експорт упав до 66,8 тис. тонн — найнижчого показника з 2006 року. Причинами стали логістичні обмеження та проблеми з повноцінним доступом до морських портів. Основними ринками збуту залишаються Молдова та країни ЄС, що обмежує валютні надходження.

Суттєвого здешевлення хліба найближчим часом не прогнозують — йдеться радше про стабілізацію цін на нинішньому рівні.

