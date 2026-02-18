Уряд ухвалив постанову про безкоштовне лікування залежностей у ветеранів: подробиці

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про запуск пілотного проєкту, який передбачає повне державне фінансування медико-психологічної допомоги ветеранам із залежностями. Йдеться про комплексну програму підтримки, що триватиме майже рік.

Що передбачає програма

Ініціатива спрямована на надання мультидисциплінарної допомоги ветеранам, які мають залежність від алкоголю або психоактивних речовин. У межах проєкту учасники зможуть отримати медичну, психологічну, психіатричну та соціальну підтримку.

Реабілітаційний курс поділено на три етапи, а витрати на лікування — як у державних, так і в приватних закладах — компенсуватиме Мінветеранів за рахунок коштів держбюджету.

Як проходитиме лікування

Програма розрахована на 340 днів і складається з трьох основних фаз.

Перший етап — стаціонарний, тривалістю 30 днів. У цей період ветерани проходитимуть інтенсивну терапію в медичному закладі. Вона включатиме індивідуальні та групові психотерапевтичні сесії, роботу із соціальним працівником, фізичну активність і, за потреби, медикаментозне лікування.

Другий етап — амбулаторний, також 30 днів. Це перехідний період, під час якого передбачені регулярні, зокрема щотижневі, терапевтичні зустрічі.

Третя фаза — тривалий супровід, що триватиме 280 днів. Вона спрямована на закріплення результатів лікування та профілактику рецидивів. У цей час учасники відвідуватимуть групову терапію раз на тиждень.

Мета ініціативи

Проєкт має допомогти захисникам подолати психологічні наслідки війни, які часто стають передумовою розвитку залежностей. Акцент робиться не лише на лікуванні, а й на соціальній адаптації ветеранів, а також роботі з їхніми родинами.

Хто зможе долучитися

До реалізації програми можуть приєднатися медичні заклади будь-якої форми власності, а також лікарі — фізичні особи-підприємці, за умови відповідності вимогам щодо кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази. Фінансування надаватиметься з державного бюджету.

