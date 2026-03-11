Чи може ТЦК відмовити у відстрочці 25-річному призовнику

В Україні право на відстрочку від мобілізації мають лише військовозобов’язані громадяни. Особи, які перебувають у статусі призовника, не можуть скористатися такою можливістю, навіть якщо їм уже виповнилося 25 років, але їхній статус у військовому обліку ще не змінено.

Про це повідомляє портал "Юристи.UA".

Кому можуть надати відстрочку

Військовий облік в Україні охоплює громадян віком від 17 до 60 років. Після першої постановки на облік у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки людина отримує статус призовника.

Після досягнення 25 років цей статус має змінитися на військовозобов’язаного. Згідно з чинними змінами в законодавстві, така зміна повинна відбуватися автоматично, без додаткових дій з боку громадянина.

Один із громадян звернувся до юристів із питанням: йому виповнилося 25 років, і він планує оформити відстрочку від мобілізації. Однак у застосунку Резерв+ його статус досі відображається як "призовник". Чоловік поцікавився, чи зможе подати заяву на відстрочку.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що з юридичної точки зору відстрочка надається саме військовозобов’язаним. Призовники ж можуть бути залучені лише до базової загальновійськової підготовки, тому територіальний центр комплектування формально має право відмовити у розгляді заяви на відстрочку, якщо статус людини не змінено.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Чи варто подавати документи

Водночас юрист зазначив, що навіть у таких випадках подання документів може бути доцільним. Іноді громадяни звертаються до Центр надання адміністративних послуг для оформлення відстрочки, і там приймають їхні заяви.

За словами Дерія, це відбувається тому, що працівники ЦНАП фактично виконують роль посередників між громадянином і територіальним центром комплектування та не завжди детально перевіряють категорію військового обліку.

Втім остаточне рішення щодо надання відстрочки ухвалює спеціальна комісія при територіальному центрі комплектування. Якщо в документах зазначено статус "призовник", заяву можуть повернути без розгляду.

Разом із тим юрист наголосив, що саме на територіальні центри комплектування покладено обов’язок автоматично переводити громадян, яким виповнилося 25 років, до категорії військовозобов’язаних. Тому подання документів через ЦНАП може прискорити оновлення статусу у військовому обліку.

Нагадаємо, ми вже писали, чи може військовозобов’язаний, який доглядає за вітчимом отримати відстрочку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!