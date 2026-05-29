Як військовозобовʼязаному перевірити, чи перебуває у розшуку: пояснення юриста

У військовозобов’язаних в Україні часто виникає питання, чи можна перевірити через застосунок "Дія" наявність статусу розшуку з боку ТЦК. Зробити це дійсно можливо — для перевірки достатньо скористатися електронним військово-обліковим документом (е-ВОД), який формується у "Дії" або на вебпорталі сервісу.

Саме цей документ відображає актуальний статус військового обліку користувача, синхронізований із державними реєстрами. Про це повідомляє юрист Роман Лихачов.

Якщо під час перегляду е-ВОД у документі з’являється відмітка на кшталт "порушення правил військового обліку" або "виявлені порушення правил військового обліку", це може свідчити про внесення даних до відповідних баз, які пов’язані з розшуковими заходами ТЦК.

Щоб перевірити свій статус у "Дії", необхідно виконати кілька кроків:

Увійти до застосунку або вебпорталу Авторизуйтеся у своєму обліковому записі в "Дії". Відкрити каталог послуг У головному меню оберіть розділ "Каталог послуг". Знайти військовий документ У списку сервісів оберіть "Військово-обліковий документ" і сформуйте електронний е-ВОД. Перевірити статус у документі Після формування документа зверніть увагу на верхню частину екрана — там відображається актуальний статус. Наявність позначки про порушення означає, що в реєстрі зафіксовано відповідні дані щодо військового обліку.

Варто зазначити, що інформація в "Дії" синхронізується з даними застосунку "Резерв+", тому статус у обох сервісах є ідентичним і оновлюється з однієї бази даних.

