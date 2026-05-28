Уряд планує запровадити додаткові виплати для держслужбовців: про що йдеться

В Україні планують запровадити додаткові виплати для державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування, які працюють із міжнародними проєктами, грантовими програмами та програмами технічної допомоги. Відповідний законопроєкт уже отримав підтримку профільного комітету Верховної Ради, який рекомендував ухвалити його в другому читанні та в цілому.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. Йдеться про законопроєкт №10284, спрямований на посилення участі державних органів і місцевих громад у міжнародних програмах технічної допомоги та транскордонного співробітництва.

За словами голови підкомітету з питань співробітництва територіальних громад та регіонів Олександра Аліксійчука, після ухвалення документа в першому читанні 5 червня 2024 року до нього було подано 82 поправки. Частину з них врахували, інші — відхилили за результатами розгляду.

Які виплати передбачають

Законопроєкт передбачає створення механізмів додаткового стимулювання для фахівців, які супроводжують міжнародні грантові проєкти в органах влади та місцевого самоврядування.

Зокрема, пропонується:

запровадити доплати за додаткове навантаження під час реалізації міжнародних проєктів і програм технічної допомоги;

залучати до таких проєктів фахівців із знанням іноземних мов і навичками проєктного менеджменту;

дозволити фінансування цих виплат за рахунок міжнародної технічної допомоги, грантів ЄС, а також коштів урядів і муніципалітетів інших країн (окрім держави-агресора).

Як зазначив Олександр Аліксійчук, ухвалення законопроєкту має допомогти громадам не лише залучати нових спеціалістів, а й утримувати вже підготовлені кадри, які мають досвід роботи з міжнародними проєктами.

Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт №10284 у другому читанні та остаточно ухвалити його.

