25 років стажу: яким буде розмір пенсії

В Україні діють оновлені правила виходу на пенсію, і вимоги до страхового стажу продовжують поступово зростати. У 2025 році право оформити пенсію у 60 років мають лише ті громадяни, які накопичили щонайменше 32 роки стажу. Люди з меншим стажем зможуть вийти на пенсію пізніше.

Про це повідомляє ПФУ. Наявний страховий стаж напряму визначає вік виходу на пенсію. Так, громадяни з 22 до 32 років стажу зможуть оформити виплати лише у 63 роки, а ті, хто має від 15 до 22 років стажу, — вже після досягнення 65 років.

Ключовим підтвердженням страхового стажу залишається трудова книжка. Саме її записи використовуються для визначення періодів офіційної зайнятості та рівня заробітку, від яких залежить майбутній розмір пенсії.

Українці, які мають близько 25 років офіційного стажу, зможуть розраховувати на вихід на пенсію у 63 роки. Остаточна сума виплат при цьому формується не лише від кількості років роботи, а й від розміру офіційної зарплати та коефіцієнта страхового стажу.

У 2025 році для розрахунку пенсії застосовується коефіцієнт 1% за кожен рік стажу. Відповідно, за 25 років роботи він становить 0,25.

Наприклад, якщо офіційна зарплата людини становила 15 000 грн, орієнтовний розмір пенсії можна розрахувати так: 15 000 × 0,25 = 3 750 грн. Якщо ж заробіток був вищим — у межах 30–40 тисяч гривень, то щомісячна пенсія за такого ж стажу може становити приблизно від 7 500 до 10 000 гривень.

