Якою буде вартість світла з 1 травня: оприлюднено тарифи для населення

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення не змінювати чинний тариф на електроенергію для населення. Відтак побутові споживачі й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт·год. Така ціна діятиме щонайменше до осені.

Про це повідомляє Урядовий портал. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, тариф у розмірі 4,32 грн за кВт·год залишатиметься чинним до 1 жовтня 2026 року. Водночас для громадян, які використовують електроенергію для опалення житла, передбачено пільгові умови.

Із 1 жовтня до 30 квітня для них діятиме спеціальний тариф — 2,64 грн за кВт·год за умови споживання до 2000 кВт·год на місяць. Якщо цей обсяг буде перевищено, за надлишкове споживання доведеться платити за стандартною ставкою — 4,32 грн за кВт·год.

З початком травня завершується опалювальний сезон, тому тимчасово припиняється дія пільгового тарифу для домогосподарств з електроопаленням.

Наразі такі споживачі сплачують 2,64 грн за кВт·год, однак після завершення сезону опалення розрахунок знову здійснюватиметься за загальним тарифом — 4,32 грн за кВт·год.

