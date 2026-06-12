Язик проковтнете: рецепт маринованих кабачків з кетчупом чилі на зиму

Кабачки — один із найпопулярніших сезонних овочів, який цінують за доступність, ніжний смак і універсальність. Існує безліч способів заготовити їх на зиму, але особливої уваги заслуговує рецепт маринованих кабачків із кетчупом чилі.

Така закуска виходить хрусткою, ароматною та з легкою пікантною ноткою. Рецептом поділилася авторка YouTube-каналу "Смачна сторінка".

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Інгредієнти

Для приготування знадобляться:

кабачки;

часник;

чорний перець горошком;

750 мл води;

сіль;

цукор;

кетчуп чилі;

оцет.

Як приготувати

Насамперед кабачки потрібно нарізати кружальцями товщиною приблизно 6–8 мм. Найкраще використовувати молоді овочі, хоча підійдуть і більш зрілі. Шкірку знімати не потрібно.

Підготовлені кабачки щільно викладіть у чисті стерилізовані банки, намагаючись не пошкодити шматочки. Для консервації можна використовувати як півлітрові, так і літрові ємності.

У кожну банку додайте по одному зубчику часнику та кілька горошин чорного перцю.

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Приготування маринаду

Для маринаду в каструлю налийте 750 мл води, додайте сіль, цукор і кетчуп чилі. Суміш доведіть до кипіння, після чого влийте оцет і відразу зніміть з вогню. Гарячим маринадом залийте кабачки до самого верху банок і накрийте металевими кришками.

Стерилізація та закатування

На дно великої каструлі покладіть рушник, встановіть банки та залийте водою до рівня їхніх "плечиків". Після закипання стерилізуйте заготовки 10 хвилин для півлітрових банок і близько 15 хвилин для літрових.

Після завершення стерилізації банки обережно дістаньте з води та герметично закатайте кришками. У результаті ви отримаєте апетитні мариновані кабачки з приємною гостринкою, які чудово смакуватимуть узимку як самостійна закуска або доповнення до м’ясних і картопляних страв.

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