Запаморочення та слабкість: очікується магнітна буря з К-індексом 4

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, підвищену втому та емоційну напругу. Рівень сонячної активності оцінюється за планетарним К-індексом, шкала якого варіюється від 0 до 9. Показники від 5 і вище свідчать про сильну магнітну бурю.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У четвер прогнозується підвищення сонячної активності до К-індексу 4. Такий показник належить до помірного рівня геомагнітних коливань і може позначитися на самопочутті метеочутливих людей.

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Водночас фахівці наголошують, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дані про сонячну активність оновлюються кожні три години, тому варто стежити за актуальною інформацією.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок спалахів і вибухів на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок — протонів та електронів. Досягнувши магнітного поля Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, спричиняючи геомагнітні збурення.

Для оцінки їхньої сили використовується К-індекс. Коливання від 1 до 4 балів вважаються незначними й часто залишаються непомітними. Якщо показник перевищує 5 балів, буря набуває червоного рівня небезпеки та може впливати як на самопочуття людей, так і на роботу технічних систем.

Потужні магнітні бурі здатні спричиняти перебої в роботі супутникового зв’язку, радіочастот, навігаційних систем та мобільних мереж. Під час дуже сильних геомагнітних збурень із К-індексом 7–8 у деяких регіонах можна спостерігати полярне сяйво.

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Як магнітні бурі впливають на організм

Через зміни атмосферного тиску та геомагнітного фону деякі люди можуть скаржитися на головний біль, сонливість, втому, дратівливість або стрес. Спеціальних ліків від впливу магнітних бур не існує, однак полегшити симптоми допомагають звичні рекомендації щодо підтримання здоров’я.

Як підтримати організм під час магнітних бур

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

збалансовано харчуватися та уникати переїдання;

обмежити вживання алкоголю, жирної, гострої та надто солоної їжі;

зменшити кількість кави та інших тонізувальних напоїв;

пити достатньо води та трав’яних чаїв;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

підтримувати помірну фізичну активність;

уникати стресових ситуацій і конфліктів;

людям із хронічними захворюваннями рекомендується мати під рукою необхідні ліки та не перевантажувати організм.

Також покращити самопочуття можуть контрастний душ уранці та тепла розслаблювальна ванна ввечері. Це допоможе легше адаптуватися до змін геомагнітного фону та зберегти гарне самопочуття.

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