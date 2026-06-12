Російська армія атакувала Сумщину: пошкоджено залізничну інфраструктуру, загинула залізничниця (фото)

Унаслідок масованої атаки російських безпілотників на Шосткинську громаду в ніч проти 12 червня загинула одна людина, ще одна жінка зазнала тяжких поранень. Як повідомили в "Укрзалізниці", обидві постраждалі були працівницями залізничної станції.

За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, російські війська завдали удару дронами по об’єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки також суттєво пошкоджено триповерхову нежитлову будівлю.

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Жертвою обстрілу стала 44-річна жінка. Ще одна працівниця, 33 років, отримала важкі травми та була госпіталізована. Медики надають їй необхідну допомогу. Згодом голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський уточнив, що ворог цілеспрямовано атакував залізничну інфраструктуру Сумщини. Під ударом опинилися станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції.

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За його словами, загибла працювала операторкою однієї зі станцій. Попередньо встановлено, що під час повітряної тривоги вона прямувала до мобільного укриття, про небезпеку завчасно попереджала моніторингова група. Поранену чергову по станції прооперували. Наразі її життю нічого не загрожує, поруч із нею перебувають колеги та медики.

Перцовський також закликав працівників залізниці не ігнорувати сигнали небезпеки та суворо дотримуватися інструкцій безпеки, наголосивши, що всі системи моніторингу працюють, а під час атак вирішальне значення має кожна хвилина.

Нагадаємо, російські дрони атакували багатоповерхівку у Харкові.

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