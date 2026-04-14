В Україні зросли комунальні послуги: що подорожчало найбільше

В Україні зафіксовано пришвидшення інфляційних процесів: у березні 2026 року річна інфляція зросла до 7,9% проти 7,6% місяцем раніше. На тлі загального подорожчання також піднялися ціни на низку житлово-комунальних послуг, хоча частина тарифів залишилася незмінною.

За даними Державної служби статистики України, у річному вимірі (лютий 2025 – лютий 2026) комунальні тарифи загалом зросли на 1,7%. Найпомітніше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками — на 4,3%. Також на стільки ж зросла вартість вивезення побутових відходів, а утримання та ремонт житла додали в ціні близько 4%.

Водночас частина ключових тарифів залишилася без змін. Зокрема, не переглядалися ціни на електроенергію, природний газ, гарячу воду, опалення, водопостачання та водовідведення.

У місячному вимірі (з лютого по березень 2026 року) тарифи піднялися на 0,2%. Найбільше зміни торкнулися утримання та ремонту житла (+0,6%), вивезення сміття (+0,5%) та управління багатоквартирними будинками (+0,3%).

Окремо зазначається, що наразі для населення діє тариф на електроенергію на рівні 4,32 грн за кВт·год. Його дія закінчується 30 квітня 2026 року відповідно до рішення Кабінет Міністрів України від жовтня 2025 року. Водночас, за словами прем’єр-міністерки Юлія Свириденко, уряд поки не розглядає підвищення тарифів для населення, враховуючи складну ситуацію з енергопостачанням.

Вона наголосила, що в умовах відключень електроенергії підвищення вартості було б невиправданим рішенням, оскільки споживачі фактично отримують менший обсяг послуг.

