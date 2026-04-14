В Украине выросли коммунальные услуги: что подорожало больше всего

В Украине зафиксировано ускорение инфляционных процессов: в марте 2026 годовая инфляция выросла до 7,9% против 7,6% месяцем ранее. На фоне всеобщего подорожания также поднялись цены на ряд жилищно-коммунальных услуг, хотя часть тарифов осталась неизменной.

По данным Государственной службы статистики Украины, в годовом измерении (февраль 2025 – февраль 2026) коммунальные тарифы в целом выросли на 1,7%. Наиболее заметно подорожали услуги по управлению многоквартирными домами — на 4,3%. Также на столько же выросла стоимость вывоза бытовых отходов, а содержание и ремонт жилья прибавили в цене около 4%.

В то же время, часть ключевых тарифов осталась без изменений. В частности, не пересматривались цены на электроэнергию, газ, горячую воду, отопление, водоснабжение и водоотвод.

В месячном измерении (с февраля по март 2026 г.) тарифы поднялись на 0,2%. Больше всего изменения затронули содержание и ремонт жилья (+0,6%), вывоз мусора (+0,5%) и управление многоквартирными домами (+0,3%).

Отдельно отмечается, что для населения действует тариф на электроэнергию на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Его действие истекает 30 апреля 2026 года в соответствии с решением Кабинета Министров Украины от октября 2025 года. В то же время, по словам премьер-министра Юлия Свириденко, правительство пока не рассматривает повышение тарифов для населения, учитывая сложную ситуацию с энергоснабжением.

Она подчеркнула, что в условиях отключения электроэнергии повышение стоимости было бы неоправданным решением, поскольку потребители фактически получают меньший объем услуг.

