США нанесли серии мощных авиаударов по Ирану, стремясь склонить его к мирным переговорам: подробности

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о проведении масштабной военной операции против ряда объектов на территории Ирана. Удары были нанесены по приказу президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают Axios, CENTCOM в соцсети X. В заявлении американского командования отмечается, что операция началась в 17:15 по восточноамериканскому времени и стала ответом на, как утверждают в Вашингтоне, продолжающиеся агрессивные действия со стороны Ирана. В CENTCOM подчеркнули, что удары производились в рамках права на самооборону.

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По информации американских чиновников, главной целью сделки является усиление давления на Тегеран для достижения мирного соглашения. Дональд Трамп ранее обвинил иранское руководство в срыве переговорного процесса и заявил, что США готовы действовать более жестко.

"Мы нанесем очень мощный удар", — заявил американский президент во время общения с журналистами в Белом доме. Накануне Министр обороны США Пит Гегсет также анонсировал масштабные действия американских военных. По его словам, Иран имел возможность достичь договоренностей по дипломатическому пути, однако не воспользовался этой возможностью.

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По данным источников Axios, все предназначенные для ударов объекты расположены на юге Ирана. Среди целей называют системы противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы и центры управления беспилотниками. В ответ иранское агентство Tasnim со ссылкой на военные источники заявило о готовности Тегерана дать жесткий ответ на действия США. Ранее руководство Ирана уже называло угрозы Вашингтона проявлением слабости и тупика.

CENTCOM позже уточнило, что в течение ночи американские силы атаковали объекты наблюдения, узлы связи и средства противовоздушной обороны в разных районах Ирана. В проведении операции участвовали подразделения Корпуса морской пехоты, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил США. Для поражения целей использовали высокоточное вооружение. В командовании заявили, что удары были направлены на нейтрализацию угроз для американских военных и безопасности международного судоходства в регионе.

Напомним, Трамп отклонил предложения Ирана по завершению войны.

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