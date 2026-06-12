Трамп заявил о скором подписании соглашения с Ираном: Тегеран опроверг

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран пока не принял окончательного решения о возможном соглашении с Соединенными Штатами и не намерен уступать в вопросах, которые считает своими "красными линиями" в переговорах. Багаи отметил, что сообщения о дате и месте возможного подписания соглашения являются лишь предположениями, поскольку окончательных договоренностей пока нет.

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Об этом сообщает Reuters. В то же время он подчеркнул, что значительная часть текста потенциального соглашения уже согласована.

Однако, по его словам, американская сторона в ходе переговоров неоднократно меняла свою позицию.

Напомним, Трамп отклонил предложения Ирана по завершению войны.

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