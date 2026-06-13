Какая категория украинцев может потерять страховой стаж и почему: объяснение ПФУ

Часть украинских предпринимателей может столкнуться с проблемой нехватки страхового стажа при оформлении пенсии. Причиной часто становится неуплата или неполная уплата единого социального взноса (ЕСВ) за отдельные периоды деятельности.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Физические лица-предприниматели приобретают страховой стаж только за те месяцы, за которые уплачен ЕСВ в установленном размере. Если взносы не поступали или были меньше минимально необходимого уровня, соответствующий период не будет учтен при назначении пенсии.

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Часто предприниматели узнают такие пробелы только при оформлении пенсионных выплат. Особенно это касается тех случаев, когда ФЛП фактически не вел деятельности, но оставался зарегистрированным и не платил обязательные взносы.

В Пенсионном фонде отмечают, что даже при отсутствии дохода долг по уплате ЕСВ во многих случаях сохраняется. Если взнос не уплачивался, страховой стаж за этот период не скапливается.

Как проверить свой стаж

Чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем, предпринимателям рекомендуют регулярно проверять информацию о страховом стаже и уплаченных взносах через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Как подтвердить стаж за предыдущие годы

Для подтверждения предпринимательской деятельности до 2004 года могут потребоваться документы, подтверждающие уплату взносов. В частности, это могут быть:

квитанции об оплате;

платежные поручения;

почтовые переводы;

справки или сведения Пенсионного фонда.

Для предпринимателей, работавших на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2004 года, основанием для зачисления стажа также могут быть:

свидетельство плательщика единого налога;

специальный торговый патент;

патент на уплату фиксированного подоходного налога;

справка о регистрации предпринимательской деятельности по упрощенной системе.

Кроме того, подтвердить отдельные периоды работы можно с помощью информации из Реестра застрахованных лиц.

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Какие периоды учитываются в стаж

Для предпринимателей, работавших по упрощенной системе или уплачивавших фиксированный налог, действуют отдельные правила:

с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года стаж засчитывается из документов о государственной регистрации предпринимательской деятельности;

с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года стаж учитывается при уплате страховых взносов или ЕСВ независимо от их размера, если лицо не было освобождено от такой обязанности в соответствии с законом.

Порядок подтверждения страхового стажа регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и другими нормативно-правовыми актами. Поэтому специалисты советуют заблаговременно проверить свои данные, чтобы избежать проблем при оформлении пенсии.

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