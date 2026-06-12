На какие льготы могут рассчитывать украинцы с ІІІ группой инвалидности

Украинцы, у которых по результатам медицинского обследования обнаружены умеренные нарушения функций организма, могут получить III группу инвалидности. Для таких лиц правительство предусматривает социальные гарантии, льготы и финансовую поддержку.

О том, какие выплаты и льготы доступны людям с III группой инвалидности в июне 2026 года, сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета. По данным, лица с инвалидностью с детства получают государственную помощь в размере 60% прожиточного минимума – в 2026 году это 1 557 грн. Для детей с инвалидностью выплата составляет 70% прожиточного минимума, что с 1 января 2026 равняется 1 816,50 грн.

Главные истории дня

Кроме того, граждане, имеющие необходимый страховой стаж, могут оформить пенсию по инвалидности. Ее размер составляет 50% от пенсии по возрасту. В 2026 году минимальная пенсионная выплата для неработающих лиц с III группой инвалидности не может быть менее 2595 грн.

Льготы для людей с III группой инвалидности

Работодатели обязаны обеспечивать работникам с инвалидностью надлежащие условия труда в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации.

Лиц с III группой инвалидности принимают на работу без испытательного срока, а отказ в трудоустройстве из-за состояния здоровья незаконный.

Также они имеют право на:

дополнительные 2 дня ежегодного отпуска;

до 30 дней отпуска без сохранения заработной платы;

до 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска, если инвалидность связана с войной.

Дети с инвалидностью могут бесплатно посещать художественные, музыкальные и художественные школы и другие внешкольные заведения. Абитуриенты с инвалидностью имеют право на поступление в заведения высшего образования на льготных условиях при условии успешной сдачи экзаменов. При обучении за ними сохраняются социальные выплаты, а также может начисляться стипендия.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Жилищные и медицинские гарантии

Лица с III группой инвалидности могут претендовать на улучшение жилищных условий и адаптацию жилья в соответствии с потребностями. Дети-сироты с инвалидностью имеют первоочередное право на получение жилья после совершеннолетия и могут рассчитывать на финансовую помощь для его обустройства.

Государство обеспечивает людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и медицинскими изделиями. При низком уровне доходов они могут безвозмездно получать лекарственные средства по рецепту.

Также на льготных условиях доступны:

протезно-ортопедические изделия;

средства передвижения, в частности, электрические кресла колесные;

другие реабилитационные и медицинские средства.

Транспортные льготы

Лица с III группой инвалидности имеют право на отдельные транспортные льготы. В частности, по данным "Укрзализныци", для людей с инвалидностью, связанной с войной, действует скидка 50% на железнодорожные перевозки.

Дети с инвалидностью и их сопровождающие могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом (кроме такси). В некоторых городах для получения льгот необходимо оформить специальную транспортную карту.

Напомним, мы уже писали, что делать забронированному в случае мобилизации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!