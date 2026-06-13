Статус 'не військовозобов’язаний' у Резерв+: юрист пояснив, що означає

У частини громадян України в застосунку "Резерв+" може відображатися статус "не військовозобов’язаний", що означає відсутність перебування на військовому обліку. Водночас юристи звертають увагу, що цей статус має важливі нюанси, які варто враховувати.

Про це в коментарі "24 Каналу" розповів адвокат Олег Паньчак. За словами юриста, існують різні правові підстави, через які особу можуть виключити або зняти з військового обліку, і ці поняття не є тотожними.

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Він пояснив, що "зняття з військового обліку" часто має технічний або організаційний характер — наприклад, у разі зміни місця проживання чи постановки на облік в іншому територіальному центрі комплектування. Натомість "виключення з військового обліку" означає повне припинення перебування особи на обліку відповідно до норм закону.

Водночас, як наголошує Паньчак, наявність відстрочки, інвалідності або бронювання не завжди автоматично означає виключення з військового обліку.

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Хто може бути знятий з обліку

Перелік підстав визначений статтею 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". До категорій осіб, яких можуть зняти з військового обліку, належать громадяни, що:

померли;

визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими;

втратили громадянство України;

визнані непридатними до проходження військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі;

а також окремі інші випадки, передбачені законодавством (зокрема щодо деяких кандидатів на контрактну службу, яких не прийняли, та військовослужбовців, звільнених із контрактної служби у визначених законом випадках).

Окремо зазначається, що військовослужбовці не належать до військовозобов’язаних, оскільки вже проходять службу та безпосередньо беруть участь у виконанні завдань із захисту держави.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов можуть скасувати статус УБД.

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