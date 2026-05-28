Розбирали ворожий дрон: на Чернігівщині загинули двоє фермерів

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" повідомив про трагічний випадок на Чернігівщині. Двоє фермерів загинули після того, як намагалися розібрати знайдений у полі російський ударний безпілотник.

Про це Бескрестнов написав у Facebook. За його словами, чоловіки виявили ворожий БпЛА на полі та вирішили самостійно його розібрати, однак це закінчилося смертельною трагедією.

"Я постійно розповідаю про подібні випадки в надії врятувати життя людей, які можуть захотіти повторити такі дії", — наголосив він.

Бескрестнов закликав громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них і негайно повідомляти відповідні служби.

