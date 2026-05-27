Частина українців 60 років отримає соціальну допомогу: хто має право

В Україні громадяни, які досягли пенсійного віку, але не набули достатнього страхового стажу для призначення пенсії, можуть претендувати на державну соціальну допомогу. Максимальний розмір такої виплати нині становить 3028 гривень. У 2026 році право вийти на пенсію у 60 років матимуть українці, які накопичили щонайменше 32 роки страхового стажу.

Подробиці повідомляє ПФУ. Для тих, хто не виконав цю вимогу, передбачений окремий механізм підтримки від держави.

Соціальну допомогу можуть оформити громадяни, які мають не менше 15 років страхового стажу, але не можуть отримати повноцінну пенсію. Найчастіше така ситуація виникає через неофіційне працевлаштування, тривалі перерви в роботі або трудову міграцію.

Право на виплати мають особи, які:

досягли пенсійного віку;

не набули необхідного стажу для пенсії;

не отримують інших пенсійних виплат;

перебувають у складному матеріальному становищі.

Під час розгляду заяви органи соціального захисту враховують не лише страховий стаж, а й загальний фінансовий стан заявника. Зокрема, оцінюються доходи родини, наявність майна, житлово-побутові умови та інші джерела прибутку.

Розмір допомоги визначають індивідуально. Суму обчислюють як різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середнім доходом на одного члена сім’ї за останні шість місяців. Водночас виплата не може перевищувати 3028 гривень.

Читайте також: Чи зміниться сума субсидії через відсутність опалення

Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до органу соцзахисту за місцем проживання та подати пакет документів. Серед необхідних:

заява;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про страховий стаж із Пенсійного фонду;

декларація про доходи;

документи про склад сім’ї та місце проживання.

Після подання документів органи соцзахисту мають ухвалити рішення про призначення виплат або відмову протягом 10 днів.

Нагадаємо, ми вже писали, якою буде вартість світла з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!