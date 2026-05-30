Чоловік у декретній відпустці: чи має право на відстрочку

В умовах воєнного стану в Україні питання відстрочки від мобілізації суворо врегульоване законодавством і можливе лише за визначеними підставами. Одним із поширених запитань є те, чи може декретна відпустка стати причиною для звільнення від призову.

Як пояснив фахівець порталу "Юристи.ua" Владислав Дерій, право на відстрочку визначається виключно статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Перелік підстав є вичерпним і не може розширюватися на власний розсуд.

Юрист наголосив, що оформлення декретної відпустки не дає права на відстрочку від мобілізації. За його словами, така підстава законом не передбачена, тому сам факт перебування у відпустці по догляду за дитиною не впливає на статус військовозобов’язаного.

"Право на відстрочку виникає лише за умов, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Декретна відпустка не входить до цього переліку", — зазначив експерт.

Що стосується можливих змін у правилах мобілізації, то з початком літа 2026 року суттєвих нововведень не прогнозується. Водночас у Міністерстві оборони повідомляють про подальшу цифровізацію процесів і оновлення застосунку "Резерв+", реліз якого очікується на початку червня.

Також відомство працює над удосконаленням підходів до мобілізації, щоб краще враховувати освіту, професійні навички та досвід військовозобов’язаних. Йдеться про більш цільове залучення фахівців — зокрема медиків, водіїв, зв’язківців та ІТ-спеціалістів.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Наразі мобілізації не підлягають чоловіки до 25 років, якщо вони не проходили військову службу та не перебувають у запасі. Після досягнення 60-річного віку служба можлива лише на добровільній основі за контрактом.

Окремі категорії громадян можуть отримати відстрочку через сімейні обставини, стан здоров’я, навчання або професійну діяльність. Серед них — багатодітні батьки, опікуни осіб з інвалідністю, студенти, викладачі, а також працівники критично важливих підприємств, які мають право на бронювання.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити заброньованому у разі мобілізації.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!