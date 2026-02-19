Лавина накрила групу лижників у Каліфорнії: восьмеро людей загинуло (фото)

У штаті Каліфорнія у вівторок, 17 лютого, сталася масштабна лавина. Унаслідок сходження снігової маси зникли безвісти 15 лижників. Наступного дня рятувальники виявили тіла вісьмох із них.

Про це повідомляють Associated Press та BBC з посиланням на поліцію округу Невада округ Каліфорнії.

Лавина, за даними правоохоронців, зійшла вранці та за розмірами сягала площі футбольного поля. У цей момент група перебувала у триденному лижному поході в гірському масиві Сьєрра-Невада на півночі штату.

Рятувальники змогли знайти вісім тіл, однак через складні погодні умови та небезпечну ситуацію в горах евакуація поки що ускладнена.

Шерифка округу Шеннан МунЯк під час брифінгу повідомила, що пошуки ще одного зниклого тривають. За попередніми оцінками, він також міг загинути.

Капітан Рассел Грін уточнив, що серед загиблих і зниклих — семеро жінок і двоє чоловіків віком від 30 до 55 років. Загалом група складалася з 11 лижників-аматорів та чотирьох професійних гідів.

Водночас шістьох учасників походу вдалося врятувати, серед них один із провідників. Один із врятованих наразі залишається під наглядом лікарів у медзакладі.

