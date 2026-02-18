Умєров та Віткофф прокоментували перший день переговорів у Женеві

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що після завершення першого дня тристоронніх переговорів у Женева за участі України, США та Росії він провів окрему координаційну зустріч із представниками західних країн.

Про це він написав у Facebook. За словами Умєрова, відбулася додаткова розмова з делегаціями США та європейських держав — Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Під час зустрічі сторони підбили підсумки першого раунду переговорів і узгодили позиції щодо подальших кроків. Він наголосив на важливості збереження спільного бачення та координації між Україною, Сполученими Штатами й європейськими партнерами, а також підкреслив наявність розуміння спільної відповідальності за кінцевий результат.

Очільник української делегації додав, що політична та військова робочі групи продовжать роботу в середу, 18 лютого.

У переговорах у Женеві беруть участь представники трьох сторін — України, США та Росії. Радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії перебувають на полях саміту й проводять окремі консультації з українською та американською делегаціями.

Українську сторону очолює Рустем Умєров. До складу делегації також входять керівник Офіс Президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький.

Російську делегацію очолює помічник керівника РФ Володимир Мединський.

Читайте також: Переговори на Алясці: жодна "велика угода" не була укладена

З американського боку в переговорах беруть участь спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Ден Дрісколл та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Після переговорів Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у просуванні мирного врегулювання. Про це повідомило видання Європейська правда з посиланням на його допис у соцмережі X. За словами американського представника, зусилля президента США Дональд Трамп щодо зближення сторін конфлікту дали відчутний результат, і сторони домовилися поінформувати своїх лідерів та продовжити роботу над досягненням відповідної угоди.

Раніше ми розповідали, що Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!