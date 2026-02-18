Не вразять надійністю: топ моделей Toyota, які розчарували власників

Toyota — один із найнадійніших автовиробників світу, і це не просто маркетинг: дані J.D. Power, Consumer Reports, ADAC та відгуки українських сервісів за 2015–2025 роки підтверджують, що більшість моделей бренду служать сотні тисяч кілометрів без серйозних вкладень. Проте навіть у Toyota траплялися невдалі рішення, технічні компроміси та моделі, які не виправдали легендарної репутації.

Редакція "Твоя МАШИНА" проаналізувала статистику поломок, сервісні відкликання та досвід українських власників, щоб виділити три моделі Toyota, які найчастіше розчаровували покупців і створювали проблеми в експлуатації.

Перша — Toyota Corolla з двигуном 1.33 Dual VVT-i (4ZZ-FE), яка випускалася в 2007–2013 роках. Цей мотор розробляли як економічний і легкий варіант для компактного седана, але спрощення конструкції обернулося високим масложором і швидким зносом поршневої групи. Власники масово скаржилися на витрату оливи до 1 літра на 1000 км, слабку динаміку при завантаженні, чутливість до перегріву та вимогливість до якості мастила. Що цікаво, саме ця версія Corolla отримала один із найнижчих рейтингів задоволеності серед усіх поколінь моделі за версією WhatCar? та Consumer Reports. Якщо шукаєте вживану Corolla для довготривалої експлуатації, краще обирати покоління з двигуном 1.6 Valvematic або 1.8 — вони значно надійніші.

Друга проблемна модель — Toyota RAV4 з дизельним мотором 2.2 D-CAT (серія AD: 2AD-FTV та 2AD-FHV). Ці двигуни випускали в 2006–2012 роках і вони стали чи не найсуперечливішим рішенням в історії Toyota. У Європі ADAC та WhatCar? неодноразово включали їх до списків найбільш проблемних двигунів. Основні слабкі місця: руйнування прокладки головки блоку циліндрів, перегрів, швидке засмічення сажового фільтра (DPF) та EGR, дорогий ремонт форсунок і ланцюга ГРМ. У 2010-х роках Toyota навіть проводила масштабну сервісну кампанію через масові випадки виходу з ладу ГБЦ після 120–160 тис. км. Українські умови — неякісне дизпаливо, холодні зими, великі пробіги в заторах — лише прискорювали деградацію. Тому RAV4 2.2 D-CAT вважається одним із найменш "тойотівських" двигунів за всю історію бренду.

Третя модель, яка не виправдала очікувань, — Toyota Avensis третього покоління (T27, 2009–2018) у парі з роботизованою коробкою передач MMT. Avensis завжди вважався надійним сімейним седаном, але саме версія з MMT стала найбільшим розчаруванням для європейських і українських власників. За даними WhatCar?, ця модифікація отримала один із найнижчих рейтингів надійності серед усіх Toyota 2010-х років. Головні проблеми: часті збої в роботі роботизованої коробки, ривки та залипання передач, дорогий ремонт мехатроніка, нестабільне холосте ходу та ламкі форсунки двигуна Valvematic при низькоякісному паливі. Коробка MMT намагалася поєднати простоту механіки з зручністю автомата, але конструктивно виявилася слабкою — особливо в міському циклі, заторах і при різких перепадах температур. Багато власників змушені були міняти її на класичну механіку або АКПП, що суттєво збільшувало витрати.

Чому саме ці моделі створюють проблеми в Україні? Українські умови експлуатації — неякісне пальне, погані дороги, холодні зими, великі річні пробіги в заторах — посилюють конструктивні слабкості. У Corolla 1.33 масложер зростає в заторах і при прогріві на холостих, у RAV4 2.2 D-CAT українське дизпаливо прискорює деградацію DPF та EGR, а MMT на Avensis особливо погано переносить міський цикл і різкі перепади температур.

При цьому більшість моделей Toyota зберігають легендарну надійність. Найкраще зарекомендували себе такі варіанти:

Camry з двигунами 2.4 або 3.5;

RAV4 з бензиновим 2.0 або 2.5;

Corolla з мотором 1.6 Valvematic;

Land Cruiser з дизелем 4.5;

Prius усіх поколінь.

Саме ці мотори роками очолюють рейтинги надійності ADAC, WhatCar? та Consumer Reports.

Висновок простий: навіть у Toyota бувають невдалі рішення. Corolla 1.33 (4ZZ-FE), RAV4 2.2 D-CAT і Avensis T27 з коробкою MMT — це моделі, які не виправдали вічну репутацію бренду. Вони все ще можуть бути нормальними автомобілями, але вимагають особливого догляду та не підходять тим, хто шукає класичну "тойотівську" невбиваність. Якщо плануєте купувати вживану Toyota і хочете мінімум проблем на роки вперед — краще обирати перевірені покоління та мотори, які десятиліттями тримають марку.

