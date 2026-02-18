Не поразят надежностью: топ моделей Toyota, разочаровавших владельцев

Toyota – один из самых надежных автопроизводителей мира, и это не просто маркетинг: данные JD Power, Consumer Reports, ADAC и отзывы украинских сервисов за 2015–2025 годы подтверждают, что большинство моделей бренда служат сотни тысяч километров без серьезных вложений. Однако даже у Toyota случались неудачные решения, технические компромиссы и модели, не оправдавшие легендарную репутацию.

Редакция " Твоя МАШИНА " проанализировала статистику поломок, сервисные отзывы и опыт украинских владельцев, чтобы выделить три модели Toyota, которые чаще всего разочаровывали покупателей и создавали проблемы в эксплуатации.

Первая – Toyota Corolla с двигателем 1.33 Dual VVT-i (4ZZ-FE), которая выпускалась в 2007–2013 годах. Этот мотор разрабатывали как экономичный и легкий вариант для компактного седана, но упрощение конструкции обернулось высоким масложором и быстрым износом поршневой группы. Владельцы массово жаловались на расход масла до 1 литра на 1000 км, слабую динамику при загрузке, чувствительность к перегреву и требовательность к качеству масла. Что интересно, именно эта версия Corolla получила один из самых низких рейтингов удовлетворенности всех поколений модели по версии WhatCar? и Consumer Reports. Если ищете подержанную Corolla для длительной эксплуатации, лучше выбирать поколение с двигателем 1.6 Valvematic или 1.8 – они гораздо надежнее.

Вторая проблемная модель – Toyota RAV4 с дизельным мотором 2.2 D-CAT (серия AD: 2AD-FTV и 2AD-FHV). Эти двигатели выпускали в 2006–2012 годах и стали едва ли не самым противоречивым решением в истории Toyota. В Европе ADAC и WhatCar? неоднократно включали их в списки наиболее проблемных двигателей. Основные слабые места: разрушение прокладки головки блока цилиндров, перегрев, быстрое засорение сажевого фильтра (DPF) и EGR, дорогостоящий ремонт форсунок и цепи ГРМ. В 2010-х годах Toyota даже проводила масштабную сервисную кампанию из-за массовых случаев выхода из строя ГБЦ после 120–160 тыс. км. Украинские условия — некачественное дизтопливо, холодные зимы, большие пробеги в пробках — только ускоряли деградацию. Поэтому RAV4 2.2 D-CAT считается одним из наименее "тойотовских" двигателей за всю историю бренда.

Третья не оправдавшая ожиданий модель — Toyota Avensis третьего поколения (T27, 2009–2018) в паре с роботизированной коробкой передач MMT. Avensis всегда считался надежным семейным седаном, но именно версия из MMT стала самым большим разочарованием для европейских и украинских владельцев. По данным WhatCar?, эта модификация получила один из самых низких рейтингов надежности среди всех Toyota 2010-х годов. Главные проблемы: частые сбои в работе роботизированной коробки, рывки и залипание передач, дорогостоящий ремонт мехатроники, нестабильное холостое шествие и ломкие форсунки двигателя Valvematic при низкокачественном топливе. Коробка MMT пыталась соединить простоту механики с удобством автомата, но конструктивно оказалась слабой – особенно в городском цикле, пробках и при резких перепадах температур. Многие владельцы вынуждены были менять ее на классическую механику или АКПП, что существенно увеличивало издержки.

Почему эти модели создают проблемы в Украине? Украинские условия эксплуатации — некачественное горючее, плохие дороги, холодные зимы, большие годовые пробеги в пробках — усугубляют конструктивные слабости. У Corolla 1.33 масложер растет в пробках и при прогреве на холостых, у RAV4 2.2 D-CAT украинское дизтопливо ускоряет деградацию DPF и EGR, а MMT на Avensis особенно плохо переносит городской цикл и резкие перепады температур.

При этом большинство моделей Toyota сохраняют легендарную надежность. Лучше всего зарекомендовали себя следующие варианты:

Camry с двигателями 2.4 или 3.5;

RAV4 с бензиновым 2.0 или 2.5;

Corolla с мотором 1.6 Valvematic;

Land Cruiser с дизелем 4.5;

Prius всех поколений.

Конкретно эти моторы годами возглавляют рейтинги надежности ADAC, WhatCar? и Consumer Reports.

Вывод прост: даже у Toyota бывают неудачные решения. Corolla 1.33 (4ZZ-FE), RAV4 2.2 D-CAT и Avensis T27 с коробкой MMT – это модели, не оправдавшие вечную репутацию бренда. Они все еще могут быть нормальными автомобилями, но требуют особого ухода и не подходят ищущим классическую "тойотовскую" неубиваемость. Если планируете покупать подержанную Toyota и хотите минимум проблем на годы вперед – лучше выбирать проверенные поколения и моторы, десятилетиями держащие марку.

