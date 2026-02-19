'Ніхто не може дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову', - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодна держава наразі не може надати Києву абсолютних гарантій того, що очільник Кремля Володимир Путін не спробує знову розпочати агресію.Він наголосив, що підтримка Сполучених Штатів є важливою, однак цього недостатньо для повної впевненості у безпеці.

Про це він сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірс Морган, оприлюдненому на YouTube. За словами Зеленського, навіть попри повагу до президента США та ролі Америки як потужної держави, ніхто не може дати Україні стовідсоткову обіцянку, що Росія не здійснить повторного нападу.

Читайте також: Переговори на Алясці: жодна "велика угода" не була укладена

Глава держави підкреслив, що Києву необхідні дієві та чітко визначені гарантії безпеки. Йдеться про механізми, які передбачатимуть готовність інших країн оперативно реагувати у разі нової хвилі агресії з боку Росії. За його словами, світ або окремі держави мають бути готовими дати відповідь, якщо Кремль знову спробує атакувати Україну.

Раніше ми розповідали, що Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!