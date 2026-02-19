'Никто не может дать нам обещание, что Путин не придет снова', - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно государство пока не может предоставить Киеву абсолютные гарантии того, что глава Кремля Владимир Путин не попытается вновь начать агрессию. Он подчеркнул, что поддержка Соединенных Штатов важна, однако этого недостаточно для полной уверенности в безопасности.

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирс Морган, обнародованном на YouTube. По словам Зеленского, даже несмотря на уважение президента США и роли Америки как мощного государства, никто не может дать Украине стопроцентное обещание, что Россия не совершит повторного нападения.

Глава государства подчеркнул, что Киеву необходимы действенные и четко определенные гарантии безопасности. Речь идет о механизмах, предусматривающих готовность других стран оперативно реагировать при новой волне агрессии со стороны России. По его словам, мир или отдельные государства должны быть готовы дать ответ, если Кремль снова попытается атаковать Украину.

Ранее мы рассказывали, что Reuters опубликовали циничные условия Путина для прекращения войны против Украины.

