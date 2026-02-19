В Україні подорожчала картопля: скільки коштує кілограм

В Україні цього тижня підвищилися ціни на картоплю — наразі виробники відпускають її по 7–14 гривень за кілограм. У середньому вартість зросла приблизно на 17% порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. За їхніми даними, ключовим чинником подорожчання стало поступове вичерпання запасів якісної продукції у сховищах.

Господарства, які не мають сучасних потужностей для довготривалого зберігання, реалізували основні обсяги ще до новорічних свят. У зв’язку з цим експерти не виключають активізації імпорту напередодні надходження нового врожаю.

Дефіцит стосується насамперед картоплі належної якості. Через затяжні дощі під час минулорічного збирання врожаю постраждали як зовнішній вигляд бульб, так і їхня лежкість, що скоротило обсяги продукції, придатної для тривалого зберігання.

Водночас, попри нинішнє зростання, середня ціна на картоплю в Україні залишається приблизно на 56% нижчою, ніж у цей самий період торік.

Ціни в супермаркетах

У різних торговельних мережах вартість картоплі відрізняється. Зокрема, у мережі Varus вагову картоплю продають по 15,5 грн за кілограм. У Novus біла картопля коштує 18,49 грн/кг, а в АТБ — 14,29 грн за кілограм.

Ситуація на ринку овочів

Минулого тижня серед популярних овочів також подорожчали морква та часник. Крім того, вже кілька тижнів поспіль зростають ціни на огірки. Навіть поява на полицях продукції українських тепличних господарств не змінила висхідного цінового тренду. При цьому імпортні огірки з Туреччини залишаються дешевшими через вищу собівартість вирощування у вітчизняних виробників.

