Бюджетні, але якісні: топ надійних кросоверів

Сегмент кросоверів і позашляховиків постійно поповнюється яскравими новинками, однак для більшості українських автовласників у 2026 році визначальними залишаються інші критерії — витривалість авто та реальні витрати на його утримання. На тлі подорожчання пального й сервісу саме надійність стає ключовим фактором вибору.

Видання "Твоя МАШИНА" сформувало десятку доступних і довговічних SUV, які мають підтверджену репутацію завдяки міжнародним дослідженням і практиці експлуатації.

На чому ґрунтується рейтинг:

– статистика несправностей WhatCar? Reliability Survey – аналітика Consumer Reports, J.D. Power та ADAC – реальний досвід використання в Європі та Україні – доступність запчастин і сервісного обслуговування

ТОП-10 найбільш надійних кросоверів і позашляховиків

Toyota RAV4 (III–IV покоління) Один із найвитриваліших кросоверів у своєму класі. Атмосферні бензинові агрегати та прості дизелі здатні проходити 350–400 тисяч км без серйозних втручань. Toyota Land Cruiser Prado (120 / 150) Класичний рамний позашляховик із легендарною репутацією. Хоча стартова ціна висока, у довгостроковій перспективі модель демонструє помірні витрати на обслуговування. Honda CR-V (III–IV) Регулярно посідає високі позиції в рейтингах надійності. Відзначається міцною підвіскою, довговічними моторами та мінімальними проблемами з електронікою. Subaru Forester (III–IV) За належного догляду — один із найнадійніших повнопривідних кросоверів. Найкращі відгуки отримують атмосферні версії. Mitsubishi Outlander (II–III) Проста конструкція та добре відпрацьована технічна база. Найбільш безпроблемними вважаються модифікації без турбін і складних роботизованих коробок. Hyundai Tucson (II) Модель, що довела довговічність корейського автопрому. За оцінками J.D. Power, має показники поломок нижчі за середні в сегменті. Kia Sportage (III) Технічно близький до Tucson, із хорошою репутацією. Найоптимальнішими вважаються дизельні та атмосферні бензинові версії. Nissan X-Trail (T31) Популярний на вторинному ринку. Дизель 2.0 dCi за регулярного сервісу здатен долати понад 300 тисяч км. Suzuki Grand Vitara (II) Рамна основа, повноцінний повний привід і мінімум складної електроніки. Часто недооцінений, але дуже витривалий варіант. Dacia Duster (I–II) Бюджетна, проста в ремонті модель. За статистикою ADAC, демонструє низький рівень серйозних несправностей у своєму класі.

Чому саме ці моделі актуальні для України

В українських реаліях важливі не лише рейтинги, а й практичність. Перелічені авто:

– нормально переносять неідеальну якість пального; – мають широкий вибір доступних запчастин; – добре знайомі більшості сервісних станцій; – не потребують складної електронної діагностики.

За даними вторинного ринку, саме ці моделі найчастіше без капітального ремонту двигуна проходять 300–400 тисяч км, що робить їх оптимальним вибором у 2026 році.

Що варто врахувати перед купівлею

Навіть найбільш надійний автомобіль може втратити ресурс через неналежне обслуговування. Перед придбанням варто:

– перевірити історію за VIN-кодом; – уникати складних турбованих версій без підтвердженої сервісної історії; – віддавати перевагу класичному "автомату" або механічній коробці передач.

