Дрони атакували Краснодарський край рф: палала пожежа на НПЗ, закривали аеропорти (фото, відео)

У ніч проти 17 лютого безпілотники атакували низку об’єктів на території Росії. Зокрема, під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї — після влучання там спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією російських пабліків і моніторингових каналів, регіон ще з вечора перебував під атакою дронів типу "Лютий". Пропагандистські ресурси РФ заявляли, що сили протиповітряної оборони нібито знищили понад два десятки безпілотників.

Мешканці селища Ільський повідомляли про понад десять вибухів у районі місцевого НПЗ, після чого на підприємстві виникло займання. Вранці оперативний штаб Краснодарського краю офіційно підтвердив факт атаки на завод.

У повідомленні зазначено, що внаслідок удару БпЛА загорівся резервуар із нафтопродуктами. Площа пожежі сягнула приблизно 700 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучили 72 рятувальників, 21 одиницю техніки та пожежний поїзд.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Через повітряну загрозу тимчасово призупиняли роботу аеропорти Краснодара, Сочі та Геленджика — обмеження тривали щонайменше чотири години. Сирени також лунали в Новоросійську та Слов’янську-на-Кубані.

Окрім цього, безпілотники атакували Республіку Татарстан. Близько третьої ночі вибухи пролунали поблизу Казані та в Нижньокамську. Свідки повідомляли про яскраві спалахи в небі та звуки детонації. Після цього в одному з районів Казані зникло електропостачання.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!