Дроны атаковали Краснодарский край России: пылал пожар на НПЗ, закрывали аэропорты (фото, видео)

В ночь на 17 февраля беспилотники атаковали ряд объектов на территории России. В частности, под удар попал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае после попадания там вспыхнул масштабный пожар.

По информации российских пабликов и мониторинговых каналов, регион еще с вечера находился под атакой дронов типа "февраль". Пропагандистские ресурсы РФ заявляли, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили более двух десятков беспилотников.

Жители поселка Ильский сообщали о более чем десяти взрывах в районе местного НПЗ, после чего на предприятии возникло возгорание. Рано утром оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил факт атаки на завод.

В сообщении отмечено, что в результате удара БпЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила примерно 700 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации последствий привлекли 72 спасателя, 21 единицу техники и пожарный поезд.

Из-за воздушной угрозы временно приостанавливали работу аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика — ограничения длились не менее четырех часов. Сирены также звучали в Новороссийске и Славянске-на-Кубани.

Кроме того, беспилотники атаковали Республику Татарстан. Около трех ночи взрывы прогремели вблизи Казани и в Нижнекамске. Свидетели сообщали о ярких вспышках в небе и звуках детонации. После этого в одном из районов Казани исчезло электроснабжение.

