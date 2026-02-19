В Украине подорожал картофель: сколько стоит килограмм

В Украине на этой неделе повысились цены на картофель — производители отпускают его по 7–14 гривен за килограмм. В среднем стоимость выросла примерно на 17% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. По их данным, ключевым фактором удорожания стало постепенное исчерпание запасов качественной продукции в хранилищах.

Хозяйства, не имеющие современных мощностей для длительного хранения, реализовали основные объемы еще до новогодних праздников. В этой связи эксперты не исключают активизации импорта накануне поступления нового урожая.

Дефицит касается прежде всего картофеля должного качества. Из-за затяжных дождей во время прошлогоднего уборки урожая пострадали как внешний вид клубней, так и их лежкость, что сократило объем продукции, пригодной для длительного хранения.

В то же время, несмотря на нынешний рост, средняя цена на картофель в Украине остается примерно на 56% ниже, чем в этот же период в прошлом году.

Цены в супермаркетах

В разных торговых сетях стоимость картофеля отличается. В частности, в сети Varus весовой картофель продают по 15,5 грн за килограмм. У Novus белый картофель стоит 18,49 грн/кг, а у АТБ — 14,29 грн за килограмм.

Ситуация на рынке овощей

На прошлой неделе среди популярных овощей подорожали морковь и чеснок. Кроме того, уже несколько недель подряд растут цены на огурцы. Даже появление на полках продукции украинских тепличных хозяйств не изменило восходящего ценового тренда. При этом импортные огурцы из Турции остаются дешевле из-за более высокой себестоимости выращивания у отечественных производителей.

