Снегопады, сильный ветер и метели: прогноз погоды на 18 февраля

Во вторник в Украине прогнозируют временную остановку осадков — только в южных регионах возможны снег и дождь. Однако уже в среду, 18 февраля, погодные условия снова усложнятся из-за приближающегося нового циклона.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, циклон придет с Балкан и принесет снегопады, метели и порывистый ветер в разных регионах страны. В Киеве также ожидается ухудшение погоды: выпадут осадки, однако температура воздуха несколько повысится. Эксперт отметила, что в среду столицу ждут сложные метеоусловия вместе с небольшим потеплением.

Когда ждать потепления

Несмотря на то, что до конца февраля осталось немного времени, существенного потепления синоптики пока не прогнозируют. По его словам, 22 февраля в западных областях, а с 23 по 26 февраля в большинстве регионов будут периодически проходить снег и дождь. В ночь на 22 февраля на севере, а местами в западных и центральных областях сохранятся морозы до -9…-14 градусов. В дневные часы температура по стране будет колебаться от -4 до +3 градусов.

Теплее будет на юге и юго-востоке: в период 22–26 февраля там ожидается +2…+7 градусов. В то же время о приходе метеорологической весны пока речь не идет — ощутимого и стабильного повышения температуры в ближайшее время синоптики не прогнозируют.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

