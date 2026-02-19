Кто может потерять льготы на коммуналку в 2026 году

В Украине в 2026 году правила предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг существенно усилили проверку доходов. Теперь право на скидки будут иметь только те семьи, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 4 660 гривен. Даже минимальное превышение этого лимита может привести к полной потере льготы.

Об этом сообщили Новости.LIVE со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины. При назначении льгот автоматически учитывается общий доход льготника и всех членов семьи за последние шесть месяцев. Этот показатель сравнивают с предельным уровнем в 4660 грн на одного человека. В 2026 году этот предел повысили из-за роста прожиточного минимума, однако для многих семей это не стало гарантией сохранения помощи.

Если доход хотя бы на несколько гривен превысит установленную норму, льгота не будет назначена или полностью отменена. Проверка проходит автоматически: Пенсионный фонд получает данные из реестров Государственной налоговой службы, поэтому в большинстве случаев дополнительные справки о доходах подавать не нужно. Для расчета принимают доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

Как происходит автоматическое продление льгот

В 2026 году льготы могут продлить без подачи нового заявления только тем гражданам, у которых:

не изменился состав семьи;

не изменился адрес регистрации или фактического проживания;

остался тот же список коммунальных услуг;

льгота уже действовала в течение 2025 года.

Если хотя бы один из этих пунктов изменился, необходимо обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП с обновленными документами. Без актуальных данных фонд не сможет правильно рассчитать право на пособие.

Что делать, если льготу отменили из-за превышения дохода

Если средний доход на одного члена семьи превысил 4660 гривен, льготу не предоставят. Однако это не означает, что помощь на коммуналке вообще недоступна. В этом случае семья имеет право оформить жилищную субсидию.

Жилищная субсидия рассчитывается индивидуально и зависит от:

общего дохода семьи;

размер расходов на коммунальные услуги;

количества лиц в домохозяйстве;

наличия льготников в составе семьи.

Субсидия может покрывать от нескольких десятков до 100% от стоимости коммунальных платежей, если расходы превышают обязательный платеж, определенный для конкретной семьи.

Как оформить субсидию вместо льготы

Подать заявление на жилищную субсидию можно:

через личный кабинет на портале Пенсионного фонда;

в ЦНАП;

в сервисном центре ПФУ;

через портал "Действие" (если услуга доступна в вашем регионе).

К заявлению добавляют:

копии паспортов и идентификационных кодов всех совершеннолетних членов семьи;

справки о доходах за последние шесть месяцев (если фонд не получил данные автоматически);

договор аренды жилья (если вы арендуете жилье);

квитанции об оплате коммунальных услуг за последний месяц.

После подачи заявления субсидию назначают в течение 10 рабочих дней. Если решение отрицательное, его можно обжаловать в Пенсионном фонде или через суд.

