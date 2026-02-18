Зекономите на заправці: топ кросоверів з невеликою витратою пального

Ще кілька років тому кросовери сприймалися як "ненажерливі" авто з високими витратами на пальне та обслуговування. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Завдяки гібридним технологіям, легким платформам і модернізованим двигунам компактні SUV за економічністю майже не поступаються хетчбекам.

Спираючись на дані EPA, ADAC EcoTest, WhatCar? True MPG, а також реальні показники експлуатації в Україні у 2020–2025 роках, експерти відібрали п’ять кросоверів із середньою витратою пального на рівні 5–6 л/100 км, а подекуди й нижче. Це моделі, що дозволяють зменшити витрати, не жертвуючи високою посадкою, місткістю та універсальністю.

Toyota C-HR Hybrid (1.8 / 2.0)

Середня витрата: 4,2–5,1 л/100 км

Один із найекономніших кросоверів на глобальному ринку. Гібридна система, споріднена з технологіями Prius, демонструє особливо низьке споживання пального в місті — інколи навіть менше, ніж у бензинових компактів.

Переваги:

дуже надійна гібридна система

мінімальна витрата в міському циклі

помірні витрати на сервіс

довговічна батарея

Недоліки:

скромний об’єм багажника

варіатор не всім підходить за характером роботи

Загальна оцінка: оптимальний варіант для тих, хто хоче максимальної економії без втрати якості.

Hyundai Kona Hybrid (1.6 GDI HEV)

Середня витрата: 4,8–5,3 л/100 км

Модель довела, що гібрид може бути доступним і водночас ефективним. На трасі Kona демонструє показники, близькі до легковиків В-класу.

Переваги:

економічний бензиновий мотор

швидка роботизована коробка DCT

достойна динаміка

практичний багажник

Недоліки:

чутливість до якості мастила

потреба контролю стану трансмісії DCT

Оцінка: одна з найзбалансованіших альтернатив японським гібридам за розумні гроші.

Honda HR-V Hybrid (1.5 i-MMD)

Середня витрата: 5,0–5,6 л/100 км

Система e:HEV працює так, що в місті автомобіль часто рухається на електротязі, що позитивно впливає на економічність.

Переваги:

надійна гібридна технологія

стабільна витрата в змішаному циклі

довговічний атмосферний двигун 1.5

висока залишкова вартість

Недоліки:

відносно висока ціна на вторинному ринку

жорсткі налаштування підвіски

Оцінка: один із найефективніших і технологічних кросоверів у класі.

Renault Captur (1.3 TCe / 1.6 E-Tech Hybrid)

Середня витрата: 5,2–6,0 л/100 км

Модель доступна як із сучасним турбомотором, так і з гібридною установкою. Гібридна версія особливо економічна в міських умовах.

Переваги:

низьке споживання пального в гібридній версії

надійний двигун 1.3 TCe нового покоління

комфортна підвіска

місткий багажник

Недоліки:

попередні покоління 1.2 TCe мали проблеми (у нових це виправлено)

Оцінка: сильна пропозиція серед компактних SUV.

Mazda CX-30 (2.0 SkyActiv-G)

Середня витрата: 5,8–6,4 л/100 км

Єдиний представник списку з атмосферним мотором без турбіни. Двигуни SkyActiv поєднують економічність із великим ресурсом.

Переваги:

довговічний атмосферний агрегат

відмінна керованість

стабільна витрата без турбонаддуву

якісний інтер’єр

Недоліки:

сервіс дорожчий, ніж у частини конкурентів

підвіска може здаватися жорсткою

Оцінка: хороший вибір для тих, хто ставить ресурс і надійність на перше місце.

Що важливо для українських умов

Експлуатація в Україні має свої особливості: затори, нерівні дороги, холодні зими, пальне різної якості та значні річні пробіги. Тому важливо враховувати не лише паспортну витрату, а й витривалість силових агрегатів, адаптацію до клімату та простоту обслуговування.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Найбільш вдало в українських реаліях себе показали:

Toyota C-HR Hybrid — стабільно економний і малочутливий до умов експлуатації, із реальною витратою в містах близько 4,5–5,2 л. Mazda CX-30 — атмосферний мотор менш вибагливий до якості пального. Hyundai Kona Hybrid — ефективна в міському циклі, зокрема взимку. Honda HR-V — технологічна система працює стабільно без критичних нюансів. Renault Captur Hybrid — доступна й економічна альтернатива з витратою на рівні компактних авто.

Сучасні компактні кросовери більше не можна назвати "ненажерливими". Багато моделей впевнено вкладаються у 5–6 літрів на 100 км, зберігаючи просторий салон, комфортну посадку, універсальність і підвищений рівень безпеки.

Для українських водіїв оптимальним поєднанням економії та надійності сьогодні вирізняються Toyota C-HR, Hyundai Kona Hybrid, Mazda CX-30 та Honda HR-V.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!