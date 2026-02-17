На які пільги мають право батьки учасників бойових дій та як їх оформити

В Україні батьки учасників бойових дій можуть скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, якщо відповідають вимогам закону №3551-XII "Про статус ветеранів війни".Знижки передбачені, зокрема, для непрацездатних батьків учасників бойових дій, які проживають разом із пільговиком.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE. Водночас сам факт працевлаштування не позбавляє їх права на допомогу — ключовою умовою залишається спільне проживання з ветераном.

Які знижки надаються

Для цієї категорії громадян діють такі пільги:

– 75% знижки на оплату житла; – 75% знижки на комунальні послуги; – 75% знижки на придбання палива для будинків без центрального опалення.

Пільги розраховуються в межах встановлених соціальних нормативів житлової площі — 21 кв. м на кожного члена сім’ї плюс додатково 10,5 кв. м на родину. Якщо домогосподарство складається лише з непрацездатних осіб, норма площі збільшується. Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на повну, 100-відсоткову компенсацію в межах затверджених нормативів.

Як оформити

Для отримання пільг необхідно звернутися до Пенсійний фонд України. Потрібно подати посвідчення учасника бойових дій, паспорти, документи, що підтверджують родинні зв’язки, ідентифікаційний код, банківські реквізити та інформацію про загальну площу житла.

