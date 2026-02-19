Очікується магнітна буря рівня 4,7: прогноз на 19 лютого

Сьогодні, 19 лютого 2026 року, сонячна активність перебуває на середньому рівні. Очікується магнітна буря з K-індексом 4,7 — це жовтий рівень (G1 за шкалою NOAA), тобто слабка геомагнітна активність.

Про це повідомляє NOAA. Сонячний вітер дещо посилюється через вплив корональних дір на Сонці. K-індекс тримається на рівні 4,7 — це помітна, але не критична буря. Значних збоїв у роботі техніки чи енергосистем не прогнозується, проте метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, втому, підвищення тиску, дратівливість або порушення сну.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Що таке магнітна буря та як вона впливає на людей

Магнітна буря виникає, коли потоки заряджених частинок (протонів і електронів) від сонячних спалахів досягають магнітосфери Землі та викликають її збурення. Сила бурі вимірюється K-індексом (від 0 до 9):

0–3 — спокійна магнітосфера;

4–5 — слабка або середня буря (жовтий рівень);

5–6 — сильна (помаранчевий);

7–9 — дуже сильна або екстремальна (червоний).

Бурі рівня G1 (K=4–5) зазвичай не викликають серйозних технічних збоїв, але можуть впливати на атмосферний тиск. Через це метеозалежні люди відчувають:

головний біль або важкість у голові;

запаморочення;

стрибки тиску;

втому, слабкість;

порушення сну;

дратівливість, тривожність;

зниження концентрації.

Найсильніше реагують люди з гіпертонією, ішемічною хворобою серця, вегето-судинною дистонією, хронічними неврологічними захворюваннями, а також літні люди та вагітні жінки.

Як полегшити стан під час магнітної бурі

Спеціальних ліків від бурі не існує, але симптоми можна значно зменшити:

Пийте достатньо чистої води (1,5–2 л на добу).

Уникайте кави, енергетиків, алкоголю та важкої їжі.

Зменшіть фізичні та емоційні навантаження.

Спіть не менше 7–8 годин на добу.

Частіше провітрюйте приміщення та, якщо дозволяє погода, виходьте на короткі прогулянки.

Контролюйте артеріальний тиск (вимірюйте вранці та ввечері).

За потреби приймайте призначені лікарем препарати (не займайтесь самолікуванням).

Вранці допоможе контрастний душ, ввечері — тепла ванна або трав’яний чай (м’ята, меліса, ромашка).

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!